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В России не планируют вводить дополнительные дорожные знаки для СИМ - РИА Новости, 26.06.2026
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04:05 26.06.2026
В России не планируют вводить дополнительные дорожные знаки для СИМ

Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки для СИМ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПарковка с электросамокатами в центре Москвы.
Парковка с электросамокатами в центре Москвы. - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Парковка с электросамокатами в центре Москвы.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России уже действуют специальные дорожные знаки и элементы разметки, регулирующие движение велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).
  • Росстандарт сообщил, что введение дополнительных дорожных знаков для СИМ в настоящее время не планируется.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Росстандарт не планирует вводить дополнительные дорожные знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили РИА Новости в ведомстве.
Там рассказали, что сейчас в стране уже действуют специальные знаки и элементы разметки, регулирующие движение велосипедов, самокатов и других СИМ, например, "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Велосипедная дорожка" или "Движение на велосипедах и мопедах запрещено".
"Введение дополнительных дорожных знаков для СИМ в настоящее время не планируется", - сказали в Росстандарте.
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АвтоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)РоссияОбщество
 
 
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