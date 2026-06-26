В России не планируют вводить дополнительные дорожные знаки для СИМ

Там рассказали, что сейчас в стране уже действуют специальные знаки и элементы разметки, регулирующие движение велосипедов, самокатов и других СИМ, например, "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено", "Велосипедная дорожка" или "Движение на велосипедах и мопедах запрещено".