Краткий пересказ от РИА ИИ Федерация гимнастики Румынии должна быть оштрафована после отказа допускать российских гимнасток на Кубок вызова с флагом и гимном, заявила Светлана Журова.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за намерения мэра города не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.

Журова предложила наказывать международные федерации за подобные действия, как это было сделано с Уимблдоном.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федерация гимнастики Румынии должна быть оштрафована после отказа допускать российских гимнасток на Кубок вызова с флагом и гимном, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Заключительный этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны были определиться победители серии.

"С одной стороны, у нас есть и гордость, и понимание, что если нам разрешили, значит, сторона организатора обязана предоставить все условия, чтобы мы выступали на равных. Но с другой стороны, они это все делают, чтобы мы сами отказывались и не ездили на турниры. Сейчас они могут сказать: "Это работает, смотрите. Зачем нам звать россиян?" Не хотелось бы, чтобы другие страны могли использовать данную схему", - сказала Журова.

"Именно поэтому за подобное международные федерации надо наказывать, как это в свое время сделали с Уимблдоном. Не разрешили российским спортсменам приезжать даже в нейтральном статусе - будьте любезны полтора миллиона фунтов стерлингов вам штраф. И все, как миленькие теперь пускают", - добавила она.