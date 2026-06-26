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Журова призвала оштрафовать румынскую федерацию гимнастики - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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11:06 26.06.2026 (обновлено: 12:56 26.06.2026)
Журова призвала оштрафовать румынскую федерацию гимнастики

Журова призвала оштрафовать Румынию за отказ допускать российских гимнасток

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Светлана Журова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федерация гимнастики Румынии должна быть оштрафована после отказа допускать российских гимнасток на Кубок вызова с флагом и гимном, заявила Светлана Журова.
  • Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за намерения мэра города не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.
  • Журова предложила наказывать международные федерации за подобные действия, как это было сделано с Уимблдоном.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федерация гимнастики Румынии должна быть оштрафована после отказа допускать российских гимнасток на Кубок вызова с флагом и гимном, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В пятницу сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Заключительный этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны были определиться победители серии.
"С одной стороны, у нас есть и гордость, и понимание, что если нам разрешили, значит, сторона организатора обязана предоставить все условия, чтобы мы выступали на равных. Но с другой стороны, они это все делают, чтобы мы сами отказывались и не ездили на турниры. Сейчас они могут сказать: "Это работает, смотрите. Зачем нам звать россиян?" Не хотелось бы, чтобы другие страны могли использовать данную схему", - сказала Журова.
"Именно поэтому за подобное международные федерации надо наказывать, как это в свое время сделали с Уимблдоном. Не разрешили российским спортсменам приезжать даже в нейтральном статусе - будьте любезны полтора миллиона фунтов стерлингов вам штраф. И все, как миленькие теперь пускают", - добавила она.
Исполком World Gymnastics 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в городе "российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны". Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет (МОК).
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СпортРоссияКлуж-НапокаРумынияСветлана ЖуроваМихаил ДегтяревГосдума РФОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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