Жители Дубая получили сообщение о ракетной угрозе по ошибке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Дубая получили сообщение о потенциальной ракетной угрозе по ошибке.
- Техническая неисправность в системе раннего предупреждения была устранена соответствующими органами.
ДУБАЙ, 26 июн - РИА Новости. Жители Дубая получили в пятницу сообщение о потенциальной ракетной угрозе по ошибке, сообщил национальный центр по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA).
"Внезапная техническая неисправность в системе раннего предупреждения, произошедшая в пятницу вечером и приведшая к отправке некорректных предупреждающих сообщений, была устранена и решена соответствующими органами", - говорится в заявлении.
В пятницу жители Дубая получили сообщение о возможной ракетной угрозе.