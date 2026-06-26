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Жители Дубая получили сообщение о ракетной угрозе по ошибке - РИА Новости, 26.06.2026
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20:07 26.06.2026
Жители Дубая получили сообщение о ракетной угрозе по ошибке

Жители Дубая получили сообщение о потенциальной ракетной угрозе по ошибке

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Дубая получили сообщение о потенциальной ракетной угрозе по ошибке.
  • Техническая неисправность в системе раннего предупреждения была устранена соответствующими органами.
ДУБАЙ, 26 июн - РИА Новости. Жители Дубая получили в пятницу сообщение о потенциальной ракетной угрозе по ошибке, сообщил национальный центр по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA).
"Внезапная техническая неисправность в системе раннего предупреждения, произошедшая в пятницу вечером и приведшая к отправке некорректных предупреждающих сообщений, была устранена и решена соответствующими органами", - говорится в заявлении.
В пятницу жители Дубая получили сообщение о возможной ракетной угрозе.
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