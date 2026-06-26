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Житель Нижнего Тагила застрелил знакомого во время ссоры - РИА Новости, 26.06.2026
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16:26 26.06.2026 (обновлено: 16:33 26.06.2026)
Житель Нижнего Тагила застрелил знакомого во время ссоры

Житель Нижнего Тагила застрелил знакомого из охотничьего карабина

© Фото : СУ СК РФ по Свердловской областиМужчина, обвиненный в убийстве знакомого в Нижнем Тагиле
Мужчина, обвиненный в убийстве знакомого в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : СУ СК РФ по Свердловской области
Мужчина, обвиненный в убийстве знакомого в Нижнем Тагиле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Нижнего Тагила застрелил своего знакомого из охотничьего карабина в ходе конфликта на парковке.
  • Обвиняемый скрылся, но был задержан в одном из сел.
  • Следственным отделом предъявлено обвинение в убийстве, по делу продолжается установление всех обстоятельств.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Житель Нижнего Тагила застрелил своего знакомого из охотничьего карабина в ходе конфликта на парковке, он задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
По данным следствия, обвиняемый в ночь на четверг вступил в конфликт со своим знакомым на парковке одного из домов в Нижнем Тагиле. В ходе ссоры он достал из багажника своего автомобиля оружие и расстрелял оппонента, который скончался на месте. Обвиняемый скрылся, но уже вечером в четверг был задержан.
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"Залечь на "дно" подозреваемый решил у своих знакомых в одном из сел под Нижним Тагилом. Здесь он и был обнаружен и задержан сыщиками уголовного розыска отдела полиции №17 и межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" при содействии бойцов СОБР Росгвардии", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Будучи доставленным к месту проведения следственных действий, фигурант передан нашим коллегам из регионального СКР. Орудие преступления - охотничий карабин - изъято", - добавил он.
По данным СМИ, стрелявший - местный бизнесмен, а конфликт, по одной из версий, произошел по причине того, что погибший не возвращал ему некую сумму денег, которую был должен.
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"Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области местному жителю, 1970 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении СКР.
В ведомстве также сообщили, что обвиняемый признался в содеянном, по делу продолжается установление всех обстоятельств, ведутся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.
"С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он детализировал свои признательные показания. Следствием перед судом заявлено ходатайство об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в СКР.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьРоссияВалерий ГорелыхФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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