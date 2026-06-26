Житель Нижнего Тагила застрелил знакомого во время ссоры

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Нижнего Тагила застрелил своего знакомого из охотничьего карабина в ходе конфликта на парковке.

Обвиняемый скрылся, но был задержан в одном из сел.

Следственным отделом предъявлено обвинение в убийстве, по делу продолжается установление всех обстоятельств.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Житель Нижнего Тагила застрелил своего знакомого из охотничьего карабина в ходе конфликта на парковке, он задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый в ночь на четверг вступил в конфликт со своим знакомым на парковке одного из домов в Нижнем Тагиле . В ходе ссоры он достал из багажника своего автомобиля оружие и расстрелял оппонента, который скончался на месте. Обвиняемый скрылся, но уже вечером в четверг был задержан.

"Залечь на "дно" подозреваемый решил у своих знакомых в одном из сел под Нижним Тагилом. Здесь он и был обнаружен и задержан сыщиками уголовного розыска отдела полиции №17 и межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское" при содействии бойцов СОБР Росгвардии ", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Будучи доставленным к месту проведения следственных действий, фигурант передан нашим коллегам из регионального СКР. Орудие преступления - охотничий карабин - изъято", - добавил он.

По данным СМИ, стрелявший - местный бизнесмен, а конфликт, по одной из версий, произошел по причине того, что погибший не возвращал ему некую сумму денег, которую был должен.

"Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области местному жителю, 1970 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении СКР.

В ведомстве также сообщили, что обвиняемый признался в содеянном, по делу продолжается установление всех обстоятельств, ведутся допросы свидетелей, назначены необходимые экспертизы.