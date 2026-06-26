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Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось - РИА Новости, 26.06.2026
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20:33 26.06.2026 (обновлено: 20:39 26.06.2026)
Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось

Число погибших при землетрясении в Венесуэле возросло до 920

© REUTERS / Gaby OraaПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Gaby Oraa
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек.
  • Более 3360 человек получили ранения, а свыше 4000 лишились жилья.
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек, еще 3360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
«

"К сожалению, мы должны объявить, что погибли 920 человек", - сказал Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV.

По словам парламентария, 3360 человек получили ранения, более 4000 человек лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия.
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