Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось

МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле выросло до 920 человек, еще 3360 получили ранения, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"К сожалению, мы должны объявить, что погибли 920 человек", - сказал Родригес в обращении, которое показал телеканал VTV .

По словам парламентария, 3360 человек получили ранения, более 4000 человек лишились жилья и относятся к числу пострадавших от стихийного бедствия.