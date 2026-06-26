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Количество сильных землетрясений в мире не меняется, рассказал сейсмолог - РИА Новости, 26.06.2026
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Наука
 
14:48 26.06.2026 (обновлено: 14:49 26.06.2026)
Количество сильных землетрясений в мире не меняется, рассказал сейсмолог

Чебров: видимость роста сильных землетрясений связана с улучшением приборов

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Данила Чебров заявил, что количество сильных землетрясений в мире в среднем не меняется, а видимость их роста связана с улучшением приборов.
  • Землетрясения в Венесуэле и Японии произошли в разных тектонических системах и не связаны друг с другом.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, комментируя серию разрушительных землетрясений в Венесуэле и Японии, заявил, что количество сильных подземных толчков в мире в среднем не меняется, а видимость их роста связана с улучшением приборов.
"Если внимательно посмотреть, никакого усиления на самом деле не происходит. Количество сильных землетрясений в единицу времени в среднем не меняется. В основном путаница возникает из-за того, что совершенствование регистрирующей аппаратуры позволяет фиксировать все больше слабых толчков, которые раньше просто не попадали в каталоги и не были известны широкой общественности", - сказал Чебров газете ВЗГЛЯД.
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По словам эксперта, Венесуэла и Япония находятся в разных тектонических системах, поэтому связывать землетрясения там нет оснований. Двойное землетрясение в Венесуэле - это одно событие, вызванное движением Карибской и Южноамериканской плит, пояснил Чебров. Японские толчки были локальным явлением, незначительным для этой страны, добавил сейсмолог.
Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в четверг в 7.30 (1.30 мск) в море в районе префектуры Иватэ. Толчки ощущались в Токио. Опасность цунами не объявлялась. Очаг залегал на глубине 44 километров. При землетрясении пострадали 5 человек.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 235, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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НаукаВенесуэлаЯпонияРоссийская академия наук
 
 
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