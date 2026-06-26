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Новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети - РИА Новости, 26.06.2026
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21:47 26.06.2026

Новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети

© REUTERS / Denis BalibouseВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского об атаках ВСУ на Крым.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского об атаках ВСУ на Крым.
"Вы системно пытаетесь уничтожить крымчан обстрелами и блокадой, они никогда не вернутся в ваш хутор", — написал один из комментаторов.
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"Вы готовы все там уничтожить. Вы похожи на человека, который хочет "спасти" палестинцев, уничтожив весь сектор Газа", — отметил другой.
"Вы боретесь за деньги. Прекратите лгать", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы потеряли Крым много лет назад и даже на чуть-чуть не приблизились к его возвращению. Очередной провал пиар-кампании", — заключили читатели.
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В пятницу глава киевского режима заявил, что Украина атаками пытается вернуть Крым.
В последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению на полуострове. В воскресенье при налете БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает этот полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос полуострова "закрыт окончательно".
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