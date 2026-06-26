Новое заявление Зеленского о Крыме шокировало пользователей Сети

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского об атаках ВСУ на Крым.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского об атаках ВСУ на Крым.

"Вы системно пытаетесь уничтожить крымчан обстрелами и блокадой, они никогда не вернутся в ваш хутор", — написал один из комментаторов.

"Вы готовы все там уничтожить. Вы похожи на человека, который хочет "спасти" палестинцев, уничтожив весь сектор Газа", — отметил другой.

"Вы боретесь за деньги. Прекратите лгать", — поделился мнением еще один пользователь.

"Вы потеряли Крым много лет назад и даже на чуть-чуть не приблизились к его возвращению. Очередной провал пиар-кампании", — заключили читатели.

В пятницу глава киевского режима заявил, что Украина атаками пытается вернуть Крым.

В последнее время ВСУ усилили удары по мирному населению на полуострове. В воскресенье при налете БПЛА на Керченский полуостров погибли четыре человека, 28 получили ранения.