Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Зеленская в интервью британскому изданию The Sun выразила надежду на скорый мир на Украине.
- Она назвала текущий период самым тяжелым в своей жизни.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена улыбнулась, когда говорила о конфликте на Украине в беседе с британским изданием The Sun.
Супруга главы киевского режима пожаловалась в интервью, что боевые действия длятся слишком долго, а также выразила надежду на скорый мир.
"Это худший период в моей жизни", — заявила она и широко улыбнулась.
В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что простые жители Украины гибнут за элитные украшения Елены Зеленской.