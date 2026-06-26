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Жена Зеленского опозорилась, говоря о конфликте на Украине - РИА Новости, 26.06.2026
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16:09 26.06.2026
Жена Зеленского опозорилась, говоря о конфликте на Украине

Жена Зеленского улыбалась, говоря о долгом конфликте на Украине

© AP Photo / Tobias SchwarzЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Tobias Schwarz
Елена Зеленская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Елена Зеленская в интервью британскому изданию The Sun выразила надежду на скорый мир на Украине.
  • Она назвала текущий период самым тяжелым в своей жизни.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Жена Владимира Зеленского Елена улыбнулась, когда говорила о конфликте на Украине в беседе с британским изданием The Sun.
Супруга главы киевского режима пожаловалась в интервью, что боевые действия длятся слишком долго, а также выразила надежду на скорый мир.
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"Это худший период в моей жизни", — заявила она и широко улыбнулась.
В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что простые жители Украины гибнут за элитные украшения Елены Зеленской.
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