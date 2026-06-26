Эксперт рассказала, как избавиться от запаха табака на одежде

Краткий пересказ от РИА ИИ Старший преподаватель Татьяна Дроганова рассказала, что эфирные масла, сухие травы и отпаривание могут помочь перебить запах табачного дыма на одежде без стирки.

Для устранения запаха можно использовать высушенные листья мяты, душицы, палочки корицы или молотые кофейные зерна, а также эфирные масла цитрусовых, лаванды, розы.

В случаях регулярного контакта с табачным дымом описанные методы могут оказаться неэффективными, и Татьяна Дроганова рекомендует стирку с замачиванием вещей в слабом растворе соды, уксуса или лимонного сока.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Эфирные масла, сухие травы и отпаривание помогут перебить запах табачного дыма на одежде без стирки, рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова.

По словам Дрогановой, чтобы избавиться от запаха табачного дыма на одежде, можно использовать разные методы. Например, высушенные листья мяты, душицы, палочки корицы или молотые кофейные зерна, помещенные в тканевые мешочки и развешенные на вешалках.

"В прохладную погоду, особенно осенью, зимой или ранней весной можно вывесить одежду на балкон... использовать отпариватель или утюг с функцией отпаривания. Также на помощь могут прийти ароматизаторы: природные или искусственные. Хорошо помогают и эфирные масла цитрусовых, лаванды, розы", - сказала химик NEWS.ru

Однако эксперт предупредила, что для тех, кто курит или долго находится в закрытом помещении с курящими, описанные методы могут оказаться неэффективными - в таких случаях поможет только стирка.

"В слабом растворе соды, уксуса или лимонного сока - две-три столовые ложки на таз воды - можно замачивать вещи на 30–120 минут до стирки или прополаскивать уже чистую одежду. В случае с нашатырным спиртом одежду можно оставить на 30 минут. При этом понадобится одна-две столовые ложки на таз воды", - пояснила Дроганова.