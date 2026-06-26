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Путин подписал закон о лицензировании торговли табачной продукцией - РИА Новости, 26.06.2026
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16:32 26.06.2026 (обновлено: 16:34 26.06.2026)
Путин подписал закон о лицензировании торговли табачной продукцией

Путин подписал закон о лицензировании торговли табаком и вейпами

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России.
  • Лицензирование будет касаться закупки, хранения, поставки и торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, а выдавать лицензии будут Росалкогольтабакконтроль и органы исполнительной власти субъектов РФ.
  • Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а с 1 марта 2027 года будет запрещено торговать табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов, ранее поясняли журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее, хранение и поставка таких закупленных продукции и сырья (оптовая торговля), розничная и развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией.
Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную - органы исполнительной власти субъектов РФ, поэтому доходы от их выдачи будут поступать, соответственно, в федеральный и региональные бюджеты.
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Срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет. Для получения лицензии предусмотрен ряд требований, в том числе уплата госпошлины за ее выдачу и отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей.
Кроме того, для получения лицензии на розничную торговлю ее соискателю с 1 марта 2028 года необходимо будет иметь торговый объект площадью не менее 5 квадратных метров в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, либо в безвозмездном пользовании (в отношении объекта, находящегося в безвозмездном пользовании "Почты России"). При этом региональными законами минимальный размер площади такого торгового объекта может быть увеличен, но не более чем в два раза.
Кроме того, границы прилегающих к образовательным организациям территорий, на которых запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, местные власти (в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - их власти) будут определять по правилам, установленным правительством РФ. Причем эти границы будут определяться с учетом результатов общественных обсуждений.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, с 1 марта 2027 года будет запрещено торговать оптом и в розницу без лицензии, а также принимать на хранение табачную и никотинсодержащую продукцию, сырье для нее от организаций и ИП, не имеющих такой лицензии.
С 1 сентября 2027 года начнут применяться положения об использовании информационной системы мониторинга для обмена документами с лицензирующим органом. А с 1 сентября 2029 года – о предоставлении по межведомственному запросу сведений о регистрации транспортного средства, с которого планируется развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией.
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