ВСУ повредили здание цеха электрических сетей на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Второй день подряд ВСУ наносят удары по объектам Запорожской атомной электростанции.
- Повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции «Радуга».
- Повреждения не являются критичными, пострадавших нет.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские боевики второй день подряд наносят удары по объектам ЗАЭС, повреждено здание цеха электрических сетей, пострадавших нет, говорится в сообщении станции.
Подчеркивается, что повреждения не являются критичными, пострадавших нет. В настоящее время специалисты оценивают последствия, они проведут необходимые восстановительные работы.
"Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что атакованное подразделение входит в структуру Запорожской атомной электростанции. Любые преднамеренные удары по подразделениям ЗАЭС, даже расположенным за пределами промышленной площадки станции, создают дополнительные потенциальные угрозы безопасной эксплуатации крупнейшего ядерного объекта Европы", - подчеркивается в сообщении ЗАЭС.