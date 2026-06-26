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ВСУ повредили здание цеха электрических сетей на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2026
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17:02 26.06.2026 (обновлено: 17:10 26.06.2026)
ВСУ повредили здание цеха электрических сетей на ЗАЭС

ЗАЭС: ВСУ повредили здание цеха электрических сетей, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй день подряд ВСУ наносят удары по объектам Запорожской атомной электростанции.
  • Повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции «Радуга».
  • Повреждения не являются критичными, пострадавших нет.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские боевики второй день подряд наносят удары по объектам ЗАЭС, повреждено здание цеха электрических сетей, пострадавших нет, говорится в сообщении станции.
"Второй день подряд ВСУ наносят удары по объектам Запорожской атомной электростанции, входящей в Росатом. В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции "Радуга", - говорится в сообщении на платформе "Макс".
Подчеркивается, что повреждения не являются критичными, пострадавших нет. В настоящее время специалисты оценивают последствия, они проведут необходимые восстановительные работы.
"Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что атакованное подразделение входит в структуру Запорожской атомной электростанции. Любые преднамеренные удары по подразделениям ЗАЭС, даже расположенным за пределами промышленной площадки станции, создают дополнительные потенциальные угрозы безопасной эксплуатации крупнейшего ядерного объекта Европы", - подчеркивается в сообщении ЗАЭС.
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