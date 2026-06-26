ВСУ повредили здание цеха электрических сетей на ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Второй день подряд ВСУ наносят удары по объектам Запорожской атомной электростанции.

Повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции «Радуга».

Повреждения не являются критичными, пострадавших нет.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинские боевики второй день подряд наносят удары по объектам ЗАЭС, повреждено здание цеха электрических сетей, пострадавших нет, говорится в сообщении станции.

"Второй день подряд ВСУ наносят удары по объектам Запорожской атомной электростанции, входящей в Росатом . В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции "Радуга", - говорится в сообщении на платформе "Макс"

Подчеркивается, что повреждения не являются критичными, пострадавших нет. В настоящее время специалисты оценивают последствия, они проведут необходимые восстановительные работы.