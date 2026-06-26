Лихачев рассказал о целях атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ хотят вымотать персонал Запорожской АЭС, чтобы потом обвинить российскую сторону в возможных ошибках.

За последние недели были удары по инфраструктуре ЗАЭС и города Энергодара, из-за чего возникли перебои со стабильным электроснабжением, интернетом и освещением.

ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. ВСУ ударами по городу Энергодару и Запорожской АЭС хочет вымотать персонал станции, а потом обвинить российскую сторону в возможных ошибках коллектива, заявил журналистам в пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Цель ( ВСУ - ред) понятна: вымотать коллектив (ЗАЭС - ред), привести к ошибкам людей и потом обвинить всех: и персонал станции, и нас в возможных каких-то последствиях", - сказал Лихачев

Он напомнил, что за последние недели были удары по инфраструктуре станции, по энергетический инфраструктуре города Энергодара.