Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ хотят вымотать персонал Запорожской АЭС, чтобы потом обвинить российскую сторону в возможных ошибках.
- За последние недели были удары по инфраструктуре ЗАЭС и города Энергодара, из-за чего возникли перебои со стабильным электроснабжением, интернетом и освещением.
ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. ВСУ ударами по городу Энергодару и Запорожской АЭС хочет вымотать персонал станции, а потом обвинить российскую сторону в возможных ошибках коллектива, заявил журналистам в пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Он напомнил, что за последние недели были удары по инфраструктуре станции, по энергетический инфраструктуре города Энергодара.
"И он (город – ред.) сейчас не на стабильном электропитании, и перебои с интернетом и освещением домов и улиц. Главная цель ВСУ – это оказать давление на персонал", - сказал Лихачев.