Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о целях атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 26.06.2026
Лихачев рассказал о целях атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

Лихачев: ВСУ ударами по ЗАЭС хотят вымотать персонал и обвинить Россию в ошибках

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ВСУ хотят вымотать персонал Запорожской АЭС, чтобы потом обвинить российскую сторону в возможных ошибках.
  • За последние недели были удары по инфраструктуре ЗАЭС и города Энергодара, из-за чего возникли перебои со стабильным электроснабжением, интернетом и освещением.
ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. ВСУ ударами по городу Энергодару и Запорожской АЭС хочет вымотать персонал станции, а потом обвинить российскую сторону в возможных ошибках коллектива, заявил журналистам в пятницу глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Цель (ВСУ - ред) понятна: вымотать коллектив (ЗАЭС - ред), привести к ошибкам людей и потом обвинить всех: и персонал станции, и нас в возможных каких-то последствиях", - сказал Лихачев.
Он напомнил, что за последние недели были удары по инфраструктуре станции, по энергетический инфраструктуре города Энергодара.
"И он (город – ред.) сейчас не на стабильном электропитании, и перебои с интернетом и освещением домов и улиц. Главная цель ВСУ – это оказать давление на персонал", - сказал Лихачев.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Количество и агрессивность атак ВСУ на ЗАЭС резко выросли, заявил Лихачев
22 июня, 16:13
 
В миреЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала