ВСУ наносят удары по инфраструктуре ЗАЭС, заявил Лихачев

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"ВСУ постоянно наносятся удары по тем или иным элементам атомной электростанции, не по реакторному залу, но по элементам инфраструктуры, где тоже работают люди, и за последние сутки это был удар по проектно-конструкторскому подразделению, а также уничтожение частных автомобилей, в том числе периодический удар по транспортному цеху, и уничтожение служебного автотранспорта", - рассказал журналистам Лихачев.