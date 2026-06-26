ВСУ наносят удары по инфраструктуре ЗАЭС, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ наносят удары по элементам инфраструктуры Запорожской АЭС, заявил Лихачев.
- За последние сутки был удар по проектно-конструкторскому подразделению.
- Он добавил, что для смягчения кадрового режима и уменьшения перемещений людей по открытой местности, вводится сменная вахтовая работа.
ОБНИНСК, 26 июн - РИА Новости. ВСУ наносят удары по элементам инфраструктуры ЗАЭС, за последние сутки удар был по проектно-конструкторскому подразделению, сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на Международном форуме "Обнинск NEW".
Гендиректор "Росатома" ранее напомнил, что ключевым принципом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) является работа персонала и возможность "принимать любые решения без давления". Однако все последние недели главной целью ВСУ являлось оказание давления на персонал, а точнее - удары по инфраструктуре, например, по энергетической инфраструктуре города Энергодара, в котором сейчас нестабильное электропитание, перебои и с интернетом, и с освещением домов и улиц.
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"ВСУ постоянно наносятся удары по тем или иным элементам атомной электростанции, не по реакторному залу, но по элементам инфраструктуры, где тоже работают люди, и за последние сутки это был удар по проектно-конструкторскому подразделению, а также уничтожение частных автомобилей, в том числе периодический удар по транспортному цеху, и уничтожение служебного автотранспорта", - рассказал журналистам Лихачев.
Он добавил, что для смягчения кадрового режима и уменьшения перемещений людей по открытой местности, вводится сменная вахтовая работа.
"Любая ротация персонала теперь превращается фактически в спецоперацию, но мы делаем все для защиты и сохранения людей", - отметил Лихачев.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.