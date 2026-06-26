На ЗАЭС оценили сроки восстановления конструкторского подразделения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, атакованное дронами ВСУ, будет восстановлено в кратчайшие сроки, заявила Яшина.
- По ее словам, повреждения не повлияют на выполнение функций подразделения, прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС нет, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, атакованное дронами ВСУ, восстановят в кратчайшие сроки, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
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"Повреждения, полученные зданием проектно-конструкторского подразделения в результате атаки, не повлияют на выполнение его функций. Все повреждения будут восстановлены в кратчайшие сроки" - сказала Яшина.
ВСУ атаковали в четверг в промзоне Энергодара здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС дронами, предварительно пострадавших нет. Прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС нет, радиационный фон в норме, рассказали РИА Новости на станции.
На ЗАЭС рассказали о ситуации на станции после атаки ВСУ
25 июня, 17:43