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На ЗАЭС оценили сроки восстановления конструкторского подразделения - РИА Новости, 26.06.2026
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14:52 26.06.2026 (обновлено: 14:54 26.06.2026)
На ЗАЭС оценили сроки восстановления конструкторского подразделения

РИА Новости: конструкторское подразделение ЗАЭС восстановят в кратчайшие сроки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, атакованное дронами ВСУ, будет восстановлено в кратчайшие сроки, заявила Яшина.
  • По ее словам, повреждения не повлияют на выполнение функций подразделения, прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС нет, радиационный фон в норме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС, атакованное дронами ВСУ, восстановят в кратчайшие сроки, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«
"Повреждения, полученные зданием проектно-конструкторского подразделения в результате атаки, не повлияют на выполнение его функций. Все повреждения будут восстановлены в кратчайшие сроки" - сказала Яшина.
ВСУ атаковали в четверг в промзоне Энергодара здание проектно-конструкторского подразделения ЗАЭС дронами, предварительно пострадавших нет. Прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС нет, радиационный фон в норме, рассказали РИА Новости на станции.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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25 июня, 17:43
 
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