Украина не уведомила ЗАЭС о сроках подачи напряжения по ЛЭП "Днепровская"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о сроках подачи напряжения по отремонтированной линии внешнего электроснабжения ЛЭП "Днепровская", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

"По вопросу подключения Днепровской линии. Украинская сторона нас не уведомляла о причинах отсутствия подключения", - сказала Яшина.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.