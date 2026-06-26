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Украина не уведомила ЗАЭС о сроках подачи напряжения по ЛЭП "Днепровская" - РИА Новости, 26.06.2026
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14:44 26.06.2026 (обновлено: 14:51 26.06.2026)
Украина не уведомила ЗАЭС о сроках подачи напряжения по ЛЭП "Днепровская"

Яшина: Украина не уведомила ЗАЭС о сроках подачи напряжения по ЛЭП "Днепровская"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ремонт ЛЭП «Днепровская» к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня.
  • Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о сроках подачи напряжения по отремонтированной линии ЛЭП «Днепровская».
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о сроках подачи напряжения по отремонтированной линии внешнего электроснабжения ЛЭП "Днепровская", сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" к Запорожской АЭС завершен вечером 21 июня. На станции заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины. МАГАТЭ 26 июня сообщило, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
"По вопросу подключения Днепровской линии. Украинская сторона нас не уведомляла о причинах отсутствия подключения", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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УкраинаАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭЭнергодарДнепр (река)
 
 
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