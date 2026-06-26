Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье закрыли несанкционированный детский лагерь - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 26.06.2026
В Забайкалье закрыли несанкционированный детский лагерь

В Забайкалье закрыли детский лагерь после жалоб родителей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура закрыла детский лагерь в селе Угдан в Забайкалье после жалоб родителей.
  • Лагерь работал с нарушениями: не были созданы безопасные условия для детей, не обеспечено надлежащее питание, отсутствовали сертификаты СанПИН.
  • Организатора лагеря привлекут к административной ответственности.
УЛАН-УДЭ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура закрыла детский лагерь в селе Угдан в Забайкалье после многочисленных жалоб родителей, сообщила пресс-служба ведомства.
В июне в соцсетях начала распространяться информация о массовых жалобах на отдых несовершеннолетних в лагере "Кеды" в Чите. Стало известно, что детей якобы разместили в обычном сельском доме без столовой. Питаться приходилось в соседнем кафе.
Сломанная мебель в детском лагере Орленок в Туве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
В Туве при нападении мужчины на детский лагерь пострадали два подростка
21 июня, 14:41
"Деятельность несанкционированного детского лагеря прекращена", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверила детский лагерь после публикаций в СМИ и выявила нарушения: лагерь работал на территории бывшего кафе "Аленка", организаторы не создали безопасные условия пребывания, ухода и присмотра за 11 детьми, которые находились в учреждении на момент проверки, а также надлежащее питание, работники не соответствовали квалификационным требованиям. У лагеря не было сертификатов СанПИН.
Отмечается, что организатора несанкционированного лагеря привлекут к административной ответственности. Кроме того, на него в суд подано исковое заявление о запрете ему, а также связанным с ним предпринимателям оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей без соответствующего заключения.
Нашивка на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
В детском лагере под Калининградом досрочно закрыли смену из-за норовируса
8 июня, 16:08
 
ПроисшествияЧита
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала