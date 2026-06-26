В Забайкалье закрыли несанкционированный детский лагерь

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура закрыла детский лагерь в селе Угдан в Забайкалье после жалоб родителей.

Лагерь работал с нарушениями: не были созданы безопасные условия для детей, не обеспечено надлежащее питание, отсутствовали сертификаты СанПИН.

Организатора лагеря привлекут к административной ответственности.

УЛАН-УДЭ, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура закрыла детский лагерь в селе Угдан в Забайкалье после многочисленных жалоб родителей, сообщила пресс-служба ведомства.

В июне в соцсетях начала распространяться информация о массовых жалобах на отдых несовершеннолетних в лагере "Кеды" в Чите . Стало известно, что детей якобы разместили в обычном сельском доме без столовой. Питаться приходилось в соседнем кафе.

"Деятельность несанкционированного детского лагеря прекращена", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверила детский лагерь после публикаций в СМИ и выявила нарушения: лагерь работал на территории бывшего кафе "Аленка", организаторы не создали безопасные условия пребывания, ухода и присмотра за 11 детьми, которые находились в учреждении на момент проверки, а также надлежащее питание, работники не соответствовали квалификационным требованиям. У лагеря не было сертификатов СанПИН.