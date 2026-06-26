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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 26.06.2026
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16:38 26.06.2026 (обновлено: 16:50 26.06.2026)
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Японии в префектуре Яманаси произошло землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в префектуре Яманаси недалеко от Токио.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров, подземные толчки были зафиксированы в 22:29 по местному времени.
ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло поздно вечером в пятницу в японской префектуре Яманаси недалеко от Токио, угроза цунами не объявлялась.
По данным Главного метеорологического управления страны, подземные толчки были зафиксированы в 22.29 по местному времени (16.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.
Подземные толчки ощущались на обширной территории страны.
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