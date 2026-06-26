В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,6

ТОКИО, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло поздно вечером в пятницу в японской префектуре Яманаси недалеко от Токио, угроза цунами не объявлялась.

По данным Главного метеорологического управления страны, подземные толчки были зафиксированы в 22.29 по местному времени (16.29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.