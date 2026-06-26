В Запорожской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели новые взрывы.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
Ранее в пятницу Федоров уже сообщал о взрывах в подконтрольной Киеву части области.
"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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