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Выпускной в 2026 году: даты проведения для 9 и 11 классов – РИА Новости
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14:30 26.06.2026

Когда пройдут выпускные в России в 2026 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКогда пройдут выпускные в России в 2026 году
Когда пройдут выпускные в России в 2026 году - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Когда пройдут выпускные в России в 2026 году. Архивное фото
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Наталия Козьякова, кандидат политических наук
Приглашенный эксперт
Наталия Козьякова
Кандидат политических наук
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Выпускной 2026 года завершает учебный год для девятиклассников и одиннадцатиклассников по всей стране. Минпросвещения рекомендовало единую дату праздника — 27 июня, но точное время и формат каждая школа определяет самостоятельно вместе с родителями. Официальные сроки, изменения в программе и главные торжества года — в материале РИА Новости.

Официальные даты проведения выпускного в 2026 году

Минпросвещения рекомендовало школам провести выпускные вечера 27 июня 2026 года. Дата носит ориентировочный характер: окончательное решение остается за региональными властями и администрацией конкретного учебного заведения.
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Рекомендация распространяется и на 9, и на 11 классы. Девятиклассники получают аттестаты после сдачи ОГЭ, одиннадцатиклассники — после ЕГЭ, поэтому в ряде регионов вручение документов и сами торжества проходят несколькими волнами — с 25 по 27 июня.
Регионы вправе скорректировать сроки с учетом погодных условий, эпидемиологической обстановки или местных традиций. Из-за этого даты выпускных вечеров в 2026 году по стране могут отличаться на день-два от рекомендованной. Ниже — главные даты сезона.

Событие

Дата 2026 года

Место

Последний звонок

26 мая

по всей России

Выпускные вечера (9 и 11 классы)

27 июня (рекомендация)

по всей России

Всероссийский выпускной бал

26 июня

Москва, Кремль

Городской выпускной на ВДНХ

ночь с 26 на 27 июня

Москва

"Алые паруса"

ночь с 27 на 28 июня

Санкт-Петербург

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Всероссийского выпускного бала
Участники Всероссийского выпускного бала - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники Всероссийского выпускного бала

Как пройдут выпускные в школах

Сценарий выпускного вечера традиционно делится на две части — официальную и праздничную. Сначала школьникам вручают аттестаты, звучат поздравления от директора и родителей, затем начинается развлекательная программа.
В программу праздника обычно входят:
  • торжественная церемония вручения аттестатов и наград отличившимся ученикам;
  • школьный вальс выпускников;
  • поздравления учителей и родительского комитета;
  • творческие номера от самих выпускников;
  • праздничный банкет или фуршет;
  • памятные фотографии о школьных годах;
  • встреча рассвета — неформальное завершение вечера для тех, кто празднует допоздна.
Конкретное наполнение зависит от формата: одни школы ограничиваются актовым залом, другие арендуют кафе, теплоход или загородную площадку — бюджет на организацию собирает родительский комитет.
Последний звонок - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Последний звонок: история и традиции праздника выпускников
24 мая 2025, 11:58

Что изменится в проведении выпускных

В 2026 году Минпросвещения предложило сделать акцент на патриотическом воспитании. В сценарий праздника рекомендовано включить церемонию поднятия Государственного флага России и исполнение гимна, а также чествование многодетных и многопоколенных семей и родителей — участников специальной военной операции.
Особое внимание уделено безопасности массовых мероприятий.
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"Безопасность на выпускных будет обеспечиваться сотрудниками полиции, Росгвардии и МЧС. Запрещены употребление алкоголя, курение и использование пиротехники на территории проведения мероприятий".

Наталия Козьякова, кандидат политических наук
Наталия Козьякова
кандидат политических наук
Школы заранее организуют дежурство педагогов и порядок сопровождения учеников, а при крупных городских мероприятиях — взаимодействие с медицинскими службами. Особое внимание уделяется доступной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Среди трендов сезона эксперт также отмечает камерные и спокойные форматы празднования.
"Основные изменения заключаются в дате проведения... также они касаются наполнения программы, безопасности и доступности, гибкости формата", — поясняет Наталия Козьякова, представитель Финансового университета.

Всероссийский выпускной бал в Кремле

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВсероссийский выпускной бал - 2025
Всероссийский выпускной бал - 2025 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Всероссийский выпускной бал - 2025
Главное выпускное мероприятие страны — Всероссийский выпускной бал — пройдет 26 июня 2026 года в Государственном Кремлевском дворце. Праздник стартует в 17:00 и продлится около 12 часов на пяти площадках: в Александровском саду, на Сапожковской площади, в самом Дворце, на Красной площади и в Гостином дворе.
Попасть на Кремлевский выпускной можно только по заявке от школы — свободной продажи билетов нет. Участников ждут концертные программы с участием популярных артистов, интерактивные зоны с конкурсами и призами, общий медленный танец на Красной площади и завершающая дискотека в Гостином дворе.
В ту же ночь, с 26 на 27 июня, в Москве пройдет общегородской выпускной на ВДНХ — праздник для десятков тысяч гостей с концертной программой, интерактивными зонами и фейерверком.

Праздник выпускников "Алые паруса"

Одно из самых узнаваемых торжеств страны — праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге — традиционно проходит в ночь с 27 на 28 июня. Официальную часть на Дворцовой площади посещают петербургские выпускники по именным приглашениям, а кульминацией праздника становится выход легендарного парусника под алыми парусами по Неве, сопровождаемый салютом.
Само шоу с парусником и фейерверком ежегодно собирает сотни тысяч зрителей со всей страны — праздник давно стал одним из символов белых ночей в Санкт-Петербурге.
Алые паруса 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Алые паруса 2026 в Санкт-Петербурге: дата и программа
8 июня, 18:09

Самое главное: что нужно знать родителям выпускников

Точную дату и формат выпускного в конкретной школе важно уточнять у классного руководителя или администрации учебного заведения — рекомендации Минпросвещения могут быть скорректированы на региональном или школьном уровне.
Прежде чем отправлять ребенка на торжество, родителям стоит заранее узнать несколько важных моментов:
  • место и точное время начала мероприятия;
  • порядок сопровождения детей до площадки и обратно, особенно если праздник проходит в другом городе или на крупной городской площадке;
  • правила безопасности на территории — запрет алкоголя, курения и пиротехники действует на всех официальных мероприятиях;
  • расписание основной и праздничной части, чтобы рассчитать время для гостей и родственников.
Выпускной — это не только праздник, но и финальный этап напряженного учебного года, связанного с экзаменами и подготовкой к поступлению. Как отмечает Наталия Козьякова, "выпускной класс — это напряженный и эмоционально насыщенный этап", поэтому родителям важно сохранять спокойствие и поддерживать ребенка, ведь состояние родителей во многом передается детям.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Всероссийского выпускного бала после концерта в Государственном Кремлевском дворце
Участники Всероссийского выпускного бала после концерта в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники Всероссийского выпускного бала после концерта в Государственном Кремлевском дворце
 
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