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В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за фитнес - РИА Новости, 26.06.2026
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02:48 26.06.2026
В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за фитнес

Хамитов: вычет за фитнес оформляется, если клуб входит в перечень Минспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку
Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушки в фитнес клубе делают разминку и растяжку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ за занятия фитнесом при условии, что клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ.
  • Оформить вычет можно через работодателя либо самостоятельно, подав декларацию в налоговый орган, в том числе в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.
  • Налоговый вычет за фитнес рассматривается как элемент государственной политики по популяризации здорового образа жизни.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ за занятия фитнесом, если клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").
"Механизм достаточно прост: если фитнес-клуб, спортивная школа, бассейн или секция входят в перечень организаций, утвержденный министерством спорта России, гражданин имеет право оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ", - сказал Хамитов.
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Он отметил, что сделать это можно через работодателя либо самостоятельно, подав декларацию в налоговый орган, в том числе в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.
"Особенно важно, что государство сегодня рассматривает расходы на физическую культуру и спорт не как личное увлечение человека, а как вклад в общественное здоровье", - подчеркнул депутат.
По словам Хамитова, регулярные занятия спортом помогают снижать нагрузку на систему здравоохранения, повышают качество и продолжительность жизни, способствуют воспитанию дисциплины и формированию здоровых привычек у детей и молодежи.
"Поэтому налоговый вычет за фитнес - это не просто финансовая льгота, а один из элементов государственной политики по популяризации здорового образа жизни. Я рекомендую гражданам внимательнее относиться к тем мерам поддержки, которые уже действуют", - подытожил он.
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