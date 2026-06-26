В Госдуме рассказали, как получить налоговый вычет за фитнес

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ за занятия фитнесом при условии, что клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ.

Оформить вычет можно через работодателя либо самостоятельно, подав декларацию в налоговый орган, в том числе в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.

Налоговый вычет за фитнес рассматривается как элемент государственной политики по популяризации здорового образа жизни.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россияне могут оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ за занятия фитнесом, если клуб, бассейн или секция входят в перечень Минспорта РФ, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

"Механизм достаточно прост: если фитнес-клуб, спортивная школа, бассейн или секция входят в перечень организаций, утвержденный министерством спорта России, гражданин имеет право оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ", - сказал Хамитов

Он отметил, что сделать это можно через работодателя либо самостоятельно, подав декларацию в налоговый орган, в том числе в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика.

"Особенно важно, что государство сегодня рассматривает расходы на физическую культуру и спорт не как личное увлечение человека, а как вклад в общественное здоровье", - подчеркнул депутат.

По словам Хамитова, регулярные занятия спортом помогают снижать нагрузку на систему здравоохранения, повышают качество и продолжительность жизни, способствуют воспитанию дисциплины и формированию здоровых привычек у детей и молодежи.