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В Запорожской области один человек погиб, четверо пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 26.06.2026
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11:12 26.06.2026
В Запорожской области один человек погиб, четверо пострадали из-за атак ВСУ

Балицкий: в Запорожской области за сутки погиб один человек, четверо пострадали

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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области за сутки зафиксировано 18 ударов по населенным пунктам из-за атак БПЛА.
  • Один человек погиб, четверо пострадали.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток наш регион вновь подвергся массированным целенаправленным атакам БПЛА со стороны противника. Зафиксировано 18 ударов по населенным пунктам. К сожалению, не обошлось без жертв: один человек погиб. Еще четверо пострадали", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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