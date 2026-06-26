В Запорожской области один человек погиб, четверо пострадали из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области за сутки зафиксировано 18 ударов по населенным пунктам из-за атак БПЛА.
- Один человек погиб, четверо пострадали.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в Запорожской области за сутки из-за атак ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В течение прошедших суток наш регион вновь подвергся массированным целенаправленным атакам БПЛА со стороны противника. Зафиксировано 18 ударов по населенным пунктам. К сожалению, не обошлось без жертв: один человек погиб. Еще четверо пострадали", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.