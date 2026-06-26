В Херсонской области уничтожили 38 ударных БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области отражена ночная атака ВСУ.
- Уничтожены и нейтрализованы 38 ударных БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. В ходе отражения ночной атаки ВСУ на Херсонскую область уничтожены и нейтрализованы 38 ударных БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мобильные огневые группы, ПВО и РЭБ отразили очередную ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Уничтожены и нейтрализованы 38 вражеских ударных БПЛА самолетного типа", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за профессиональную боевую работу.