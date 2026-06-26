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В Херсонской области уничтожили 38 ударных БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.06.2026
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09:17 26.06.2026
В Херсонской области уничтожили 38 ударных БПЛА ВСУ

Сальдо сообщил об уничтожении 38 дронов ВСУ в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области отражена ночная атака ВСУ.
  • Уничтожены и нейтрализованы 38 ударных БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. В ходе отражения ночной атаки ВСУ на Херсонскую область уничтожены и нейтрализованы 38 ударных БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Мобильные огневые группы, ПВО и РЭБ отразили очередную ночную атаку на инфраструктуру Херсонской области. Уничтожены и нейтрализованы 38 вражеских ударных БПЛА самолетного типа", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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