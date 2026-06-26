Рейтинг@Mail.ru
Переброшенных из Константиновки военных ВСУ распределили в тероборону - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 26.06.2026
Переброшенных из Константиновки военных ВСУ распределили в тероборону

Переброшенных из Константиновки боевиков ВСУ распределяют по боевым группам

© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащих 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, переброшенных из Константиновки в ДНР, распределяют по боевым группам 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в Черниговской области.
  • Командир 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Ю. Чичкань находится в городе Дрогобыч Львовской области.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Переброшенных из Константиновки в ДНР военнослужащих 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ распределяют по боевым группам 114-й отдельной бригады территориальной обороны Украины в Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Черниговской области выведенные из Константиновки военнослужащие 2-го батальона 93-й ОМБр ВСУ распределяются в боевые группы 114-й ОБр ТерО", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что командир 2-го батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Ю. Чичкань продолжительное время находится в городе Дрогобыч Львовской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаЧерниговская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала