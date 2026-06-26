Средства ПВО сбили 4562 украинских беспилотника за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за неделю уничтожили 4562 беспилотника ВСУ.
- Также были сбиты пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, 89 управляемых авиационных бомб и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силы ПВО за неделю уничтожили 4 562 беспилотников и пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"С 20-го по 26-е июня средствами противовоздушной обороны сбиты 89 управляемых авиационных бомб, пять крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 4 562 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18