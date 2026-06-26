Краткий пересказ от РИА ИИ Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.

Ярослав Качиньский отказался от украинского ордена князя Ярослава Мудрого.

Три политика из партии "Право и справедливость" также объявили о возврате своих украинских наград.

ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.

Ярослав Качиньский. В четверг с заявлением об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции, председатель партии " Право и справедливость

В пятницу с аналогичными заявлениями выступили сразу три оппозиционных политика из партии "Право и справедливость" - бывший министр национальной обороны и министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак, бывший спикер сейма Марек Кухчиньский, бывший министр иностранных дел Збигнев Рау. Все трое являются кавалерами украинских орденов "За заслуги" различных степеней.

"Из уважения к жертвам волынских преступлений и лояльности президенту Польши Каролю Навроцкому, а также в знак несогласия с эскалацией конфликта украинскими политическими элитами мы возвращаем полученные украинские награды", - говорится в заявлении.

В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.

После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.