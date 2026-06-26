Рейтинг@Mail.ru
Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 26.06.2026
Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды

Политики из партии "Право и справедливость" заявили о возврате украинских наград

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.
  • Ярослав Качиньский отказался от украинского ордена князя Ярослава Мудрого.
  • Три политика из партии "Право и справедливость" также объявили о возврате своих украинских наград.
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польские политики продолжают возвращать Украине государственные награды на фоне скандала с героизацией нацистов Киевом.
В четверг с заявлением об отказе от украинского ордена князя Ярослава Мудрого выступил лидер польской оппозиции, председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
"Пора начать". В Польше предложили радикальное решение против Украины
Вчера, 10:52
В пятницу с аналогичными заявлениями выступили сразу три оппозиционных политика из партии "Право и справедливость" - бывший министр национальной обороны и министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак, бывший спикер сейма Марек Кухчиньский, бывший министр иностранных дел Збигнев Рау. Все трое являются кавалерами украинских орденов "За заслуги" различных степеней.
"Из уважения к жертвам волынских преступлений и лояльности президенту Польши Каролю Навроцкому, а также в знак несогласия с эскалацией конфликта украинскими политическими элитами мы возвращаем полученные украинские награды", - говорится в заявлении.
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей награды Польши - ордена Белого Орла - за героизацию деятелей УПА*. Вслед за этим от польских наград отказались ряд украинских политиков.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Экс-премьер Польши Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Экс-премьер Польши заявил, что предпочитает быть русской портянкой
24 июня, 22:09
 
В миреПольшаУкраинаКиевКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьВооруженные силы УкраиныВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала