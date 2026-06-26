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Разрушений на земле после ЧП с вертолетом под Красноярском нет - РИА Новости, 26.06.2026
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11:52 26.06.2026 (обновлено: 13:59 26.06.2026)
Разрушений на земле после ЧП с вертолетом под Красноярском нет

Разрушений на земле после жесткой посадки вертолета под Красноярском нет

© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/TelegramМи-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/Telegram
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При жесткой посадке вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, по предварительной информации, не было возгораний и разрушений на земле.
  • На борту воздушного судна находились 15 человек, в том числе три члена экипажа.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Возгорания вертолета Ми-8Т и разрушений на земле при жесткой посадке в Красноярском крае, по предварительной информации, не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, без пожара и разрушений на земле", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что на борту Ми-8Т находились 15 человек, в том числе три члена экипажа.
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