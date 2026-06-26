Разрушений на земле после ЧП с вертолетом под Красноярском нет

Краткий пересказ от РИА ИИ При жесткой посадке вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, по предварительной информации, не было возгораний и разрушений на земле.

На борту воздушного судна находились 15 человек, в том числе три члена экипажа.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Возгорания вертолета Ми-8Т и разрушений на земле при жесткой посадке в Красноярском крае, по предварительной информации, не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Предварительно, без пожара и разрушений на земле", - сказал собеседник агентства.