Разрушений на земле после ЧП с вертолетом под Красноярском нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При жесткой посадке вертолета Ми-8Т в Красноярском крае, по предварительной информации, не было возгораний и разрушений на земле.
- На борту воздушного судна находились 15 человек, в том числе три члена экипажа.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Возгорания вертолета Ми-8Т и разрушений на земле при жесткой посадке в Красноярском крае, по предварительной информации, не последовало, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, без пожара и разрушений на земле", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что на борту Ми-8Т находились 15 человек, в том числе три члена экипажа.
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