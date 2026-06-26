Воробьев рассказал о реализации проектов Московской области и Белоруссии

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации совместных проектов и об основных направлениях сотрудничества Подмосковья с белорусскими областями в рамках Форума регионов Белоруссии и России, сообщает пресс-служба правительства подмосковного региона.

В пятницу состоялось пленарное заседание "Экономическое взаимодействие регионов — основа устойчивого развития Беларуси и России".

"Форум — важное событие для всех нас, потому что каждый из здесь присутствующих дорожит дружбой, историей, общей культурой. Наши президенты задают такой тон в том числе и для регионального сотрудничества. Мы понимаем: чем больше компаний найдут себя на рынках России и Беларуси, тем больше выигрывают обе стороны", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что Россия учится у Белоруссии по ряду направлений: перенимает опыт в ведении лесного хозяйства, в управлении коммунальным хозяйством. В свою очередь, белорусским коллегам предлагают решения по цифровизации и искусственному интеллекту.

"Особая тема и для Беларуси, и для нас — продовольственная безопасность. Наверное, самая живая секция на этом форуме — аграрная тематика. Одна из ключевых идей: как объединиться, чтобы сельхозпродукция России и Беларуси могла претендовать на экспансию на рынки Юго-Восточной Азии, Африки. Все это очень важно, ведь емкость рынка определяет объем и успех развития экономики. Думаю, форум позволит найти механизм, когда можно объединиться и экспортировать вместе, а не по отдельности", — отметил Воробьев.

В пресс-службе указали, что Республика Беларусь — один из ключевых торговых партнеров Московской области. За последние пять лет товарооборот увеличился в 2,5 раза. А в прошлом году Подмосковье обеспечило почти пятую часть товарооборота между двумя государствами.

Особое значение придается промышленной кооперации. Так, Ногинский завод выпускает топливные насосы для тракторов "Беларус", Коломенский завод поставил БЕЛАЗу 20 двигателей для карьерных самосвалов. А в пятницу в присутствии губернатора Московской области подписано соглашение между Серпуховским лифтостроительным заводом и "Могилевлифтмашем".

"Это объединение усилий, чтобы стать сильнее в производстве отдельных узлов и увереннее выходить на рынки. Нам очень нравится, что российские и белорусские компании все чаще объединяются для укрепления своих позиций. Мне кажется, именно на этом форуме начал происходить серьезный сдвиг: это уже не просто экспорт или импорт. Безусловно, нашими основными рынками остаются Россия и Беларусь. Но что если пойти дальше — объединить усилия для совместной экспансии туда, где мы можем быть по-настоящему конкурентными", — подчеркнул Воробьев.

Подмосковное предприятие будет поставлять двери, а белорусское — лебедки для лифтов. Заводы также намерены обмениваться передовыми ИТ-решениями, развивать сервисные сети.

Генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов уточнил, что соглашение с "Могилевлифтмашем" — это стратегический шаг по укреплению производственной кооперации и расширению линейки продукции. Была достигнута договоренность об активном обмене технической документацией и конкретных взаимных поставках. Завод планирует закупить 2 тысячи технологичных безредукторных лебедок, а белорусские партнеры — 2 тысячи дверных систем Серпуховского лифтостроительного завода.

Кроме того, подмосковное предприятие прорабатывает перспективные совместные проекты. Речь идет о выводе на рынок автоматизированных парковочных систем, разработанных в Могилеве, и собственных систем подземного сбора мусора.

Генеральный директор ОАО "Могилевлифтмаш" Руслан Страхар сообщил, что промышленный холдинг активно расширяет кооперационное стратегическое сотрудничество с партнерами из Российской Федерации. В пятницу в рамках Форума регионов подписано соглашение с ООО "СК С.Т.С.". В компании убеждены, что только совместная кооперация, основанная на компетенциях и наработках обеих сторон, будет способствовать не только росту общей технологической самодостаточности, но и повышению конкурентоспособности каждого из предприятий.

Воробьев также принял участие во встрече, которую председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова провели с руководителями органов государственной власти субъектов России и местных органов власти Белоруссии. Главы регионов рассказали о совместных проектах и обменялись успешными практиками.

По окончанию встречи состоялось подписание документов о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь. В частности, Подмосковье заключило соглашение с Витебской областью — стороны будут развивать партнерство в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Аналогичные соглашения были подписаны в рамках пленарного заседания с Минской и Брестской областями.