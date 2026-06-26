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Форум регионов Белоруссии и РФ поможет укреплению связей, заявил Волошко - РИА Новости, 26.06.2026
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14:03 26.06.2026
Форум регионов Белоруссии и РФ поможет укреплению связей, заявил Волошко

Волошко: форум регионов Белоруссии и РФ поможет укреплению связей

© Фото : Приморский парламент/TelegramАнтон Волошко
Антон Волошко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Приморский парламент/Telegram
Антон Волошко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Форум регионов Белоруссии и России, который проходит в Минске, нацелен на укрепление двусторонних связей и экономическое развитие регионов, сообщил участвующий в мероприятии председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко.
В Минске стартовал XIII Форум "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России". Организаторами выступили Совфед РФ и Совет Республики Национального собрания Белоруссии.
"Форум нацелен на укрепление двусторонних связей, обмен опытом и разработку совместных решений для устойчивого экономического развития регионов двух стран. Приморский край и Республику Беларусь связывают давние двусторонние отношения, которые отличаются постоянством и развивается по различным направлениям – в области экономики и торговли, образования и науки, культуры и спорта", - приводит слова Волошко заксобрание Приморья.
Он отметил, что Приморье развивает сотрудничество с регионами Белоруссии, значительные результаты достигнуты в том числе в агропромышленном комплексе, промышленности и туризме.
"Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших связей и реализации совместных проектов, которые принесут пользу как нашим регионам, так и всему Союзному государству. Уверен, что результаты форума станут основой для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами", - добавил Волошко.
Цель форума – расширение деловых контактов и развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Его участники обсуждают продовольственную безопасность, АПК, меры поддержки бизнеса, здравоохранение, культуру, инновации и практические инструменты для бизнеса.
По информации парламента, по итогам первого квартала этого года торговый оборот между Приморьем и Белоруссией достиг почти 7 миллиардов рублей. Экспорт из Приморья вырос в 2,7 раза, до 1,2 миллиарда рублей. Регион поставляет в Белоруссию рыбу и борную кислоту, импортируют из республики технику и продовольственные товары.
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