Форум регионов Белоруссии и РФ поможет укреплению связей, заявил Волошко

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Форум регионов Белоруссии и России, который проходит в Минске, нацелен на укрепление двусторонних связей и экономическое развитие регионов, сообщил участвующий в мероприятии председатель законодательного собрания Приморского края Антон Волошко.

В Минске стартовал XIII Форум "Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития Беларуси и России". Организаторами выступили Совфед РФ и Совет Республики Национального собрания Белоруссии.

"Форум нацелен на укрепление двусторонних связей, обмен опытом и разработку совместных решений для устойчивого экономического развития регионов двух стран. Приморский край и Республику Беларусь связывают давние двусторонние отношения, которые отличаются постоянством и развивается по различным направлениям – в области экономики и торговли, образования и науки, культуры и спорта", - приводит слова Волошко заксобрание Приморья.

Он отметил, что Приморье развивает сотрудничество с регионами Белоруссии, значительные результаты достигнуты в том числе в агропромышленном комплексе, промышленности и туризме.

"Мы заинтересованы в дальнейшем углублении наших связей и реализации совместных проектов, которые принесут пользу как нашим регионам, так и всему Союзному государству. Уверен, что результаты форума станут основой для дальнейшего укрепления отношений между нашими странами", - добавил Волошко.

Цель форума – расширение деловых контактов и развитие перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Его участники обсуждают продовольственную безопасность, АПК, меры поддержки бизнеса, здравоохранение, культуру, инновации и практические инструменты для бизнеса.