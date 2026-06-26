Под Вологдой на учениях отработали ликвидацию условного очага эпизоотии

"В областной Государственной ветеринарной службе трудятся 259 человек, при этом в 2024 году мы впервые в истории региона создали сводный противоэпизоотический отряд, вложив 85,6 миллиона рублей средств бюджета области. За последние два года направили более 214 миллионов рублей на совершенствование материально-технической базы ветеринарии – эту работу будем продолжать. Кроме того, мы построили и открыли новые модульные ветстанции в Вытегре, Никольске, а в этом году такие же объекты строим и открываем в Череповце и Кириллове", – процитировали слова Филимонова в пресс-службе.