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Под Вологдой на учениях отработали ликвидацию условного очага эпизоотии - РИА Новости, 26.06.2026
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Вологодская область
 
00:46 26.06.2026
Под Вологдой на учениях отработали ликвидацию условного очага эпизоотии

Под Вологдой на учениях отработали алгоритм ликвидации условного очага эпизоотии

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиВ Вологодской области пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации очага ящура
В Вологодской области пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации очага ящура - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
В Вологодской области пройдут межрегиональные учения по локализации и ликвидации очага ящура. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Вологодском муниципальном округе прошли учения по ликвидации условного очага африканской чумы свиней.
  • В учениях приняли участие представители Минсельхоза и Минобороны России, Россельхознадзора, делегации субъектов СЗФО.
  • Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что в регионе уделяется особое внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности и развитию сельского хозяйства, в том числе ветеринарии.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Межрегиональные учения по локализации и ликвидации условного очага африканской чумы свиней прошли в Вологодском муниципальном округе, сообщает пресс-служба облправительства.
В них приняли участие представители Минсельхоза и Минобороны России, Россельхознадзора, делегации субъектов СЗФО. Специалисты отработали основные алгоритмы действий при вспышке инфекции, продемонстрировав взаимодействие и сплоченность всех служб реагирования.
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Как указал в приветствии участникам учений губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, в регионе уделяется особое внимание вопросам обеспечения продовольственной безопасности, самообеспеченности продуктами питания, развитию всех направлений сельского хозяйства – растениеводства, животноводства и, конечно же, ветеринарии.
"В областной Государственной ветеринарной службе трудятся 259 человек, при этом в 2024 году мы впервые в истории региона создали сводный противоэпизоотический отряд, вложив 85,6 миллиона рублей средств бюджета области. За последние два года направили более 214 миллионов рублей на совершенствование материально-технической базы ветеринарии – эту работу будем продолжать. Кроме того, мы построили и открыли новые модульные ветстанции в Вытегре, Никольске, а в этом году такие же объекты строим и открываем в Череповце и Кириллове", – процитировали слова Филимонова в пресс-службе.
Мероприятия по поддержке эпизоотического благополучия реализуются в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", инициированного президентом России Владимиром Путиным. В 2025 году на Вологодчине состоялись Международные учения по локализации и ликвидации условных очагов высокопатогенного гриппа птиц и чумы мелких жвачных животных. Их участниками стали представители Минсельхоза России, Россельхознадзора, а также государственных ветеринарных служб Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 17 субъектов страны, напомнили в пресс-службе.
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Вологодская областьРоссияВологодская областьВологдаГеоргий ФилимоновВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ОбществоСЗФО
 
 
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