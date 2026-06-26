Володин поручил разработать меры по поддержке отечественного кино

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"Комитету ГД по культуре поручено организовать совместную с коллегами из профильного министерства и представителями творческого объединения работу по подготовке необходимых для поддержки отечественного кинематографа законодательных инициатив", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.