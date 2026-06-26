Сергей Иванов внес огромный вклад в безопасность России, заявил Володин

Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-министр обороны России Сергей Иванов внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России, заявил Вячеслав Володин.

Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов , которого все мы знали как человека преданного долгу и Родине, настоящего патриота. Всю свою жизнь он посвятил служению нашей стране. Внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России", - сказал Володин , его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Председатель ГД отметил, что Иванов был высочайшим профессионалом, которого отличали трудолюбие и ответственное отношение к делу.

"Он никогда не отступал перед трудностями, брался за самые сложные задачи и был примером для коллег. Уход Сергея Борисовича - огромная потеря. Светлая память о нем всегда останется в наших сердцах", - заключил он.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.