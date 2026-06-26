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Сергей Иванов внес огромный вклад в безопасность России, заявил Володин - РИА Новости, 26.06.2026
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16:02 26.06.2026 (обновлено: 16:45 26.06.2026)
Сергей Иванов внес огромный вклад в безопасность России, заявил Володин

Володин: Сергей Иванов внес огромный вклад в обороноспособность России

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-министр обороны России Сергей Иванов внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России, заявил Вячеслав Володин.
  • Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов, которого все мы знали как человека преданного долгу и Родине, настоящего патриота. Всю свою жизнь он посвятил служению нашей стране. Внес огромный вклад в укрепление государственной и политической систем, обороноспособности и безопасности России", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.
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Председатель ГД отметил, что Иванов был высочайшим профессионалом, которого отличали трудолюбие и ответственное отношение к делу.
"Он никогда не отступал перед трудностями, брался за самые сложные задачи и был примером для коллег. Уход Сергея Борисовича - огромная потеря. Светлая память о нем всегда останется в наших сердцах", - заключил он.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет. Соболезнования его семье выразили президент России Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Сергей Иванов - генерал-полковник запаса (1999), полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Он был также награжден орденами "За личное мужество" (1989), Красной звезды, Почета, "За военные заслуги", Александра Невского, медалью П.А. Столыпина II (2011) и I (2026) степеней и др. Отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2008). Кроме того, Иванов имел награды иностранных государств.
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