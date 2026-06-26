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Володин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова - РИА Новости, 26.06.2026
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16:01 26.06.2026 (обновлено: 16:37 26.06.2026)
Володин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

Володин: Сергей Иванов посвятил всю жизнь служению России

© РИА Новости / Алексей НикольскийСергей Иванов
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Иванов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
  • Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет, Вячеслав Володин отметил, что тот посвятил всю жизнь служению России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив, что он посвятил всю жизнь служению России.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов, которого все мы знали как человека преданного долгу и Родине, настоящего патриота. Всю свою жизнь он посвятил служению нашей стране", сказал Володин, его слова приводятся на сайте палаты парламента.
В публикации также сообщается, что председатель Госдумы выразил соболезнования родным, близким и коллегам Иванова.
Володин назвал Иванова высочайшим профессионалом, которого отличали трудолюбие и ответственное отношение к делу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким Сергея Иванова.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Сергей Иванов (политик)РоссияДмитрий ПесковВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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