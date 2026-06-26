Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова.
- Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет, Вячеслав Володин отметил, что тот посвятил всю жизнь служению России.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив, что он посвятил всю жизнь служению России.
Иванов скончался в пятницу в возрасте 73 лет.
"Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов, которого все мы знали как человека преданного долгу и Родине, настоящего патриота. Всю свою жизнь он посвятил служению нашей стране", сказал Володин, его слова приводятся на сайте палаты парламента.
В публикации также сообщается, что председатель Госдумы выразил соболезнования родным, близким и коллегам Иванова.
Володин назвал Иванова высочайшим профессионалом, которого отличали трудолюбие и ответственное отношение к делу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким Сергея Иванова.