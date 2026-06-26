Володин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Иванова

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего министра обороны и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, отметив, что он посвятил всю жизнь служению России.