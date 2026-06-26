Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с выпускным.
- Выпускные вечера для школьников пройдут в России 26–27 июня.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с выпускным и пожелал каждому найти свое призвание.
Выпускные вечера для школьников пройдут в России 26-27 июня.
Он также посоветовал использовать полученные в школе знания и идти вперед к своим мечтам.
"С праздником! В добрый путь!", - добавил председатель Госдумы.