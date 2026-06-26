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Володин поздравил российских школьников с выпускным - РИА Новости, 26.06.2026
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08:41 26.06.2026 (обновлено: 09:59 26.06.2026)
Володин поздравил российских школьников с выпускным

Володин поздравил выпускников школ и пожелал им найти свое призвание

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с выпускным.
  • Выпускные вечера для школьников пройдут в России 26–27 июня.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских школьников с выпускным и пожелал каждому найти свое призвание.
Выпускные вечера для школьников пройдут в России 26-27 июня.
«
"Дорогие выпускники! Экзамены позади. Вы стоите на пороге нового жизненного этапа. Желаю каждому из вас найти свое призвание. Достичь поставленных целей. А они у вас обязательно должны быть", - сказал Володин на видео, опубликованном в его канале на платформе в "Макс".
Он также посоветовал использовать полученные в школе знания и идти вперед к своим мечтам.
"С праздником! В добрый путь!", - добавил председатель Госдумы.
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