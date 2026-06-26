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Военный, вернувшийся из плена, рассказал, что родные не поверили его звонку - РИА Новости, 26.06.2026
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Военный, вернувшийся из плена, рассказал, что родные не поверили его звонку

Спасенный из плена военный рассказал, что родные сначала не поверили его звонку

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.
  • Вернувшийся из плена военнослужащий позвонил родным, и они были очень рады его слышать.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Родные сначала не поверили, но когда услышали голос, были очень рады, рассказал РИА Новости российский военнослужащий, вернувшийся из плена.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.
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"Они сначала даже не поняли, кто это был, но после моих слов "да это же я", мама заплакала от счастья, а жена радостно кричала в трубку", - рассказал военнослужащий.
По его словам, когда он позвонил жене, она включила громкую связь, чтобы 10-месячная дочка услышала, что папа скоро будет дома.
"Несмотря на то, что дочка еще маленькая и ничего не понимает, мне было важно, чтобы она услышала эти слова, что папа скоро будет рядом", - подытожил военнослужащий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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