Военный, вернувшийся из плена, рассказал, что родные не поверили его звонку

Краткий пересказ от РИА ИИ 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.

Вернувшийся из плена военнослужащий позвонил родным, и они были очень рады его слышать.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Родные сначала не поверили, но когда услышали голос, были очень рады, рассказал РИА Новости российский военнослужащий, вернувшийся из плена.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.

"Они сначала даже не поняли, кто это был, но после моих слов "да это же я", мама заплакала от счастья, а жена радостно кричала в трубку", - рассказал военнослужащий.

По его словам, когда он позвонил жене, она включила громкую связь, чтобы 10-месячная дочка услышала, что папа скоро будет дома.