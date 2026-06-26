Военные, возвращенные из плена, прокричали "Ура" перед отъездом в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Украина обменялись 160 военнопленными.
- Возвращенные из украинского плена российские военные перед отъездом в Россию прокричали "Ура!".
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Возвращенные в пятницу из украинского плена российские военнослужащие перед отъездом в РФ прокричали "Ура" и "Россия, вперед!", передает корреспондент РИА Новости.
Перед отъездом из Белоруссии в Россию военнослужащие прокричали "Ура!" и "Россия, вперед!".
Освобожденные из плена бойцы на границе Белоруссии и Украины смогли позвонить своим близким.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18