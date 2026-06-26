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Военные, возвращенные из плена, прокричали "Ура" перед отъездом в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Украина обменялись 160 военнопленными.

Возвращенные из украинского плена российские военные перед отъездом в Россию прокричали "Ура!".

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Возвращенные в пятницу из украинского плена российские военнослужащие перед отъездом в РФ прокричали "Ура" и "Россия, вперед!", передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о том, что Россия Украина обменялись 160 военнопленными. На белорусско-украинской границе их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Перед отъездом из Белоруссии в Россию военнослужащие прокричали "Ура!" и "Россия, вперед!".