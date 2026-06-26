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Военные, возвращенные из плена, прокричали "Ура" перед отъездом в Россию - РИА Новости, 26.06.2026
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17:03 26.06.2026 (обновлено: 17:09 26.06.2026)
Военные, возвращенные из плена, прокричали "Ура" перед отъездом в Россию

Возвращенные из украинского плена военные перед отъездом в РФ прокричали "Ура"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина обменялись 160 военнопленными.
  • Возвращенные из украинского плена российские военные перед отъездом в Россию прокричали "Ура!".
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 26 июн - РИА Новости. Возвращенные в пятницу из украинского плена российские военнослужащие перед отъездом в РФ прокричали "Ура" и "Россия, вперед!", передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу Минобороны РФ сообщило о том, что Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. На белорусско-украинской границе их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Перед отъездом из Белоруссии в Россию военнослужащие прокричали "Ура!" и "Россия, вперед!".
Освобожденные из плена бойцы на границе Белоруссии и Украины смогли позвонить своим близким.
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