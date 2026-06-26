Российский военный поделился эмоциями после возвращения из плена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.
- Один из военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, поделился положительными эмоциями от воссоединения с семьей.
МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал РИА Новости, что таких положительных эмоций он еще никогда не испытывал.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.
"У меня такое ощущение, как будто у меня никогда не было таких эмоций. Этот день для меня словно праздник, так как мне удалось дозвониться до родных", - признался военнослужащий.
По его словам, дома его ждут жена и дочь, которой исполнилось 10 месяцев.
"Доченька еще не пошла даже, ей всего 10 месяцев. Я так рад, что наконец-то с ней воссоединюсь", - сказал собеседник агентства.
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