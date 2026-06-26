Краткий пересказ от РИА ИИ 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.

Один из военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, поделился положительными эмоциями от воссоединения с семьей.

МОСКВА, 26 июня - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал РИА Новости, что таких положительных эмоций он еще никогда не испытывал.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.

"У меня такое ощущение, как будто у меня никогда не было таких эмоций. Этот день для меня словно праздник, так как мне удалось дозвониться до родных", - признался военнослужащий.

По его словам, дома его ждут жена и дочь, которой исполнилось 10 месяцев.