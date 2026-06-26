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Военный, вернувшийся из плена, рассказал, что для него сейчас самое важное - РИА Новости, 26.06.2026
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Военный, вернувшийся из плена, рассказал, что для него сейчас самое важное

Вернувшийся из плена военный рассказал, что для него сейчас важно увидеть семью

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВозвращенные из украинского плена российские военнослужащие
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.
  • Один из вернувшихся военных рассказал, что для него сейчас самое главное — увидеть детей, жену и родных.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский военный, вернувшийся на родину в ходе обмена военнопленными с Киевом, рассказал РИА Новости, что для него сейчас самое главное - увидеть детей, жену и родных.
Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.
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"Увидеть детей, семью, сестренку, жену и всех родных сейчас для меня самое главное", — поделился он своими планами.
На вопрос о том, что он чувствует после возвращения в Россию, военнослужащий сказал, что он очень рад и уже успел созвониться с сестрой, которая, по его словам, была в шоке от неожиданной новости об обмене.
"Она была в шоке, так как это было очень неожиданно... Приятно, что тебя ждут дома", — рассказал военнослужащий.
В завершение он поблагодарил за поздравления и выразил надежду на скорую встречу с близкими.
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