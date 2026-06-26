Военный, вернувшийся из плена, рассказал, что для него сейчас самое важное

Краткий пересказ от РИА ИИ 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.

Один из вернувшихся военных рассказал, что для него сейчас самое главное — увидеть детей, жену и родных.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский военный, вернувшийся на родину в ходе обмена военнопленными с Киевом, рассказал РИА Новости, что для него сейчас самое главное - увидеть детей, жену и родных.

Минобороны РФ ранее сообщило, что 26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих.

"Увидеть детей, семью, сестренку, жену и всех родных сейчас для меня самое главное", — поделился он своими планами.

На вопрос о том, что он чувствует после возвращения в Россию , военнослужащий сказал, что он очень рад и уже успел созвониться с сестрой, которая, по его словам, была в шоке от неожиданной новости об обмене.

"Она была в шоке, так как это было очень неожиданно... Приятно, что тебя ждут дома", — рассказал военнослужащий.