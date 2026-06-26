Россия вернула 160 военных из украинского плена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов.
- Взамен Украине передали такое же количество военнослужащих ВСУ.
- Сейчас россияне находятся в Белоруссии, но скоро их доставят на родину.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов, сообщили в Министерстве обороны.
"Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ", — говорится в заявлении.
Сейчас россияне находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Скоро их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.
Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня по формуле 185 на 185.