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Россия вернула 160 военных из украинского плена - РИА Новости, 26.06.2026
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14:37 26.06.2026 (обновлено: 16:32 26.06.2026)
Россия вернула 160 военных из украинского плена

РФ и Украина обменялись военнопленными по формуле 160 на 160

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов.
  • Взамен Украине передали такое же количество военнослужащих ВСУ.
  • Сейчас россияне находятся в Белоруссии, но скоро их доставят на родину.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 160 бойцов, сообщили в Министерстве обороны.
"Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ", — говорится в заявлении.
Сейчас россияне находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Скоро их доставят на родину, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.
Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.
Предыдущий обмен пленными состоялся 5 июня по формуле 185 на 185.
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