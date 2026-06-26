В Красноярском крае рассказали о вертолете, совершившем жесткую посадку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
- Предварительно установлено, что вертолет проводил лесоавиационные работы.
КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Вертолет Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае, предварительно, проводил лесоавиационные работы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, велись лесоавиационные работы", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о целях полета.
В пятницу Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о том, что вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск в Красноярском крае.
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