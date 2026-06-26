В Красноярском крае вертолет совершил жесткую посадку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку в районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края.
- Красноярская транспортная прокуратура поставила на контроль поисково-спасательные работы и организовала проверку инцидента.
КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Вертолет Ми-8Т совершил жесткую посадку в Красноярском крае, прокуратура взяла на контроль поисково-спасательные работы, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"В районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ООО "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку… Причины и обстоятельства события устанавливаются", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Красноярская транспортная прокуратура поставила на контроль поисково-спасательные работы и организовала проверку инцидента.