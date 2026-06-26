После землетрясения в Венесуэле зарегистрировали 300 афтершоков

МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. После двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в среду, были зарегистрированы 300 повторных толчков меньшей силы, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

"С 18:03 24 июня и до настоящего момента мы зарегистрировали в общей сложности 302 сейсмических события. Помимо двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 произошло еще 300 сейсмических событий, представляющих собой афтершоки", - сказал Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал государственный телеканал VTV .

В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей, число погибших возросло до 920, ранены 3360 человек. Были разрушены почти 400 жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.