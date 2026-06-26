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После землетрясения в Венесуэле зарегистрировали 300 афтершоков - РИА Новости, 26.06.2026
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22:06 26.06.2026
После землетрясения в Венесуэле зарегистрировали 300 афтершоков

После 2 мощных землетрясений в Венесуэле зарегистрировали 300 повторных толчков

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в среду, были зарегистрированы 300 повторных толчков меньшей силы.
  • После землетрясений зарегистрировано 300 повторных толчков меньшей силы.
  • Землетрясения привели к гибели 920 человек, ранениям 3360 человек, разрушению почти 400 жилых домов и повреждению инфраструктуры.
МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. После двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле в среду, были зарегистрированы 300 повторных толчков меньшей силы, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
«

"С 18:03 24 июня и до настоящего момента мы зарегистрировали в общей сложности 302 сейсмических события. Помимо двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 произошло еще 300 сейсмических событий, представляющих собой афтершоки", - сказал Родригес в обращении к гражданам, которое транслировал государственный телеканал VTV.

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По его словам, повторные толчки произошли вдоль трех крупных геологических разломов, проходящих по территории Венесуэлы.
Родригес призвал жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям властей и доверять только официальной информации, отметив, что распространение ложных сообщений, в том числе о якобы возникшей угрозе цунами, осложняло проведение спасательных работ.
В Венесуэле в среду произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей, число погибших возросло до 920, ранены 3360 человек. Были разрушены почти 400 жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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