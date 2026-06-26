Российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ходе землетрясений в Венесуэле российские дипломаты не пострадали.
- Сотрудники российских предприятий и члены семей дипломатов также не пострадали.
КАРАКАС, 26 июн – РИА Новости. Российские дипломаты, члены их семей и сотрудники российских предприятий в ходе землетрясений в Венесуэле не пострадали, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе.
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"В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также отечественных компаний, работающих в этой стране, нет", - заявили в дипмиссии.