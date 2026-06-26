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Российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле - РИА Новости, 26.06.2026
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21:39 26.06.2026 (обновлено: 21:42 26.06.2026)
Российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле

РИА Новости: российские дипломаты не пострадали при землетрясении в Венесуэле

© REUTERS / Maxwell BricenoПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Maxwell Briceno
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ходе землетрясений в Венесуэле российские дипломаты не пострадали.
  • Сотрудники российских предприятий и члены семей дипломатов также не пострадали.
КАРАКАС, 26 июн – РИА Новости. Российские дипломаты, члены их семей и сотрудники российских предприятий в ходе землетрясений в Венесуэле не пострадали, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Каракасе.
«
"В результате землетрясения в Венесуэле пострадавших среди сотрудников российских загранучреждений и членов их семей, а также отечественных компаний, работающих в этой стране, нет", - заявили в дипмиссии.
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
В Венесуэле при землетрясении пострадали трое россиян
Вчера, 20:09
 
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