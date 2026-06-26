В Венесуэле при землетрясении пострадали трое россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле после землетрясений пострадали три россиянина.
- У пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимое содействие.
КАРАКАС, 26 июн - РИА Новости. После землетрясений в Венесуэле на данный момент известно о трех пострадавших россиянах, заявили РИА Новости в российском посольстве в Каракасе.
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"На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие", - заявили в дипмиссии.