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В Венесуэле при землетрясении пострадали трое россиян - РИА Новости, 26.06.2026
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20:09 26.06.2026 (обновлено: 20:13 26.06.2026)
В Венесуэле при землетрясении пострадали трое россиян

РИА Новости: при землетрясении в Венесуэле пострадали трое россиян

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле после землетрясений пострадали три россиянина.
  • У пострадавших травмы легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимое содействие.
КАРАКАС, 26 июн - РИА Новости. После землетрясений в Венесуэле на данный момент известно о трех пострадавших россиянах, заявили РИА Новости в российском посольстве в Каракасе.
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"На текущий момент известно о трех пострадавших российских соотечественниках, имеющих травмы легкой и средней степени тяжести. Им оказывается необходимое содействие", - заявили в дипмиссии.
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