В Венесуэле зафиксировали 214 повторных толчков после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле зарегистрировали 214 повторных подземных толчков после сильного землетрясения, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На данный момент зарегистрировано 214 повторных подземных толчков после сильного землетрясения в Венесуэле, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"На данный момент зафиксировано 214 повторных подземных толчков", - сказала она в ходе совещания, которое транслировал телеканал teleSUR.