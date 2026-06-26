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В Венесуэле зафиксировали 214 повторных толчков после землетрясения - РИА Новости, 26.06.2026
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15:55 26.06.2026
В Венесуэле зафиксировали 214 повторных толчков после землетрясения

Родригес: в Венесуэле зафиксировали 214 повторных подземных толчков

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле зарегистрировали 214 повторных подземных толчков после сильного землетрясения, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На данный момент зарегистрировано 214 повторных подземных толчков после сильного землетрясения в Венесуэле, заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"На данный момент зафиксировано 214 повторных подземных толчков", - сказала она в ходе совещания, которое транслировал телеканал teleSUR.
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