В Венесуэле опровергли информацию о возможном цунами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о возможном цунами после землетрясения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о возможном цунами, спровоцированном сильным землетрясением в его стране.
"Безнравственные люди, которые стремятся лишь навредить нашему народу и жителям (штата - ред.) Ла-Гуайра, распространили подлый и злонамеренный слух об опасности цунами, в связи с чем я ответственно заявляю, что ни в одной части Венесуэлы тревоги в связи с возможным цунами не объявлено", - приводит его слова телеканал VTV.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Информация о масштабах ущерба уточняется. Национальная метеослужба США объявила угрозу цунами после землетрясения в Венесуэле.