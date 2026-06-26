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В Венесуэле опровергли информацию о возможном цунами - РИА Новости, 26.06.2026
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14:43 26.06.2026
В Венесуэле опровергли информацию о возможном цунами

В Венесуэле опровергли информацию о возможном цунами после землетрясения

© РИА Новости / Карлос Эррера | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе
Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Карлос Эррера
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Мужчина с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о возможном цунами после землетрясения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о возможном цунами, спровоцированном сильным землетрясением в его стране.
"Безнравственные люди, которые стремятся лишь навредить нашему народу и жителям (штата - ред.) Ла-Гуайра, распространили подлый и злонамеренный слух об опасности цунами, в связи с чем я ответственно заявляю, что ни в одной части Венесуэлы тревоги в связи с возможным цунами не объявлено", - приводит его слова телеканал VTV.
В Венесуэле в среду произошло две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе. Информация о масштабах ущерба уточняется. Национальная метеослужба США объявила угрозу цунами после землетрясения в Венесуэле.
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В миреВенесуэлаСШАДиосдадо КабельоЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
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