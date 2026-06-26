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В Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков разрушенного здания - РИА Новости, 26.06.2026
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10:00 26.06.2026
В Венесуэле женщина родила ребенка среди обломков разрушенного здания

Mundo: женщина родила ребенка среди обломков здания в Венесуэле

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5, после чего последовали еще 30 подземных толчков.
  • Число погибших в результате землетрясений возросло до 235, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим.
  • Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения и заявил о готовности помочь Каракасу.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле, сообщает газета Mundo.
"Без света, без медицинского оборудования... женщина родила ребенка среди обломков здания, разрушенного землетрясениями в Венесуэле", - говорится в публикации.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 235, медицинская помощь оказана более чем 4300 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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