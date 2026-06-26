Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 235

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших после землетрясения в Венесуэле возросло до 235.

Свыше 4,3 тысячи человек получили медпомощь.

В наиболее пострадавшие районы страны отправили свыше пяти тысяч медиков.

Самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра.

МЕХИКО, 26 июн — РИА Новости. Число погибших после разрушительного землетрясения в Венесуэле возросло до 235, заявил глава Минздрава страны Карлос Альварадо.

"Мы оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. Большинство из них получили легкие травмы, однако есть пациенты в состоянии средней тяжести и тяжелые, многим потребовались хирургические вмешательства", — рассказал он в эфире телеканала VTV

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Сразу после землетрясения по всей стране задействовали государственный механизм реагирования на ЧС. В наиболее пострадавшие районы отправили свыше пяти тысяч медработников, среди которых 1200 врачей, отметил министр.

Самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра, где зафиксировали наибольшее число жертв и раненых. Там работают полевые госпитали вооруженных сил, Венесуэльского Красного Креста и частных клиник. Последние приняли более 150 пациентов, многих из которых уже выписали, добавил Альварадо.

Вечером 24 июня по местному времени в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Последнее стало самым мощным в истории страны за последние 126 лет. Более 250 зданий получили повреждения или оказались разрушены. В республике действует режим чрезвычайного положения.