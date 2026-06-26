США направили в Венесуэлу два корабля и самолеты для оказания помощи

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Южное командование вооруженных сил США объявило, что направляет как минимум два корабля, а также транспортные самолеты в рамках оказания помощи Венесуэле после недавнего землетрясения.

"Южное командование продолжит тесно взаимодействовать с временными властями Венесуэлы для планирования, координации и руководства применением непревзойденных логистических и оперативных возможностей вооруженных сил США в поддержку оперативных операций по оказанию помощи в пострадавших районах", - говорится в заявлении.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами остаются больше 200 человек. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.