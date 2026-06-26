Starlink предоставит бесплатные услуги для пострадавших в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ Starlink предоставляет бесплатные услуги пострадавшим от землетрясений в Венесуэле на один месяц.

Компания добавила, что уже ведутся работы над быстрым развертыванием терминалов Starlink и восстановлением связи в наиболее пострадавших районах.

ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Компания Starlink сообщила о предоставлении бесплатных услуг на один месяц для пострадавших от землетрясений в Венесуэле.

"Для тех, кто пострадал от разрушительных землетрясений в Венесуэле , Starlink предоставляет бесплатные услуги новым и существующим клиентам до 25 июля", – написала компания в соцсети Х

Компания добавила, что уже ведутся работы над быстрым развертыванием терминалов Starlink и восстановлением связи в наиболее пострадавших районах.

По данным Геологической службы США (USGS), в среду около 18.00 по местному времени (22.00 по Гринвичу) в Каракасе и ряде регионов Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 соответственно. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, особенно в районах Карабальеда и Плайя-Гранде.