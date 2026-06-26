Starlink предоставит бесплатные услуги для пострадавших в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Starlink предоставляет бесплатные услуги пострадавшим от землетрясений в Венесуэле на один месяц.
- Компания добавила, что уже ведутся работы над быстрым развертыванием терминалов Starlink и восстановлением связи в наиболее пострадавших районах.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Компания Starlink сообщила о предоставлении бесплатных услуг на один месяц для пострадавших от землетрясений в Венесуэле.
Компания добавила, что уже ведутся работы над быстрым развертыванием терминалов Starlink и восстановлением связи в наиболее пострадавших районах.
По данным Геологической службы США (USGS), в среду около 18.00 по местному времени (22.00 по Гринвичу) в Каракасе и ряде регионов Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 соответственно. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, особенно в районах Карабальеда и Плайя-Гранде.
Жертвами землетрясений стали, по последней официальной информации, 188 человек, более 1,5 тысяч получили ранения. В результате землетрясения повреждены или разрушены 250 зданий, восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры, венесуэльские власти объявили режим чрезвычайной ситуации.