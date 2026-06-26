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Starlink предоставит бесплатные услуги для пострадавших в Венесуэле - РИА Новости, 26.06.2026
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02:52 26.06.2026
Starlink предоставит бесплатные услуги для пострадавших в Венесуэле

Пострадавшие от землетрясения в Венесуэле получат бесплатный доступ к Starlink

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Starlink предоставляет бесплатные услуги пострадавшим от землетрясений в Венесуэле на один месяц.
  • Компания добавила, что уже ведутся работы над быстрым развертыванием терминалов Starlink и восстановлением связи в наиболее пострадавших районах.
ВАШИНГТОН, 26 июн – РИА Новости. Компания Starlink сообщила о предоставлении бесплатных услуг на один месяц для пострадавших от землетрясений в Венесуэле.
"Для тех, кто пострадал от разрушительных землетрясений в Венесуэле, Starlink предоставляет бесплатные услуги новым и существующим клиентам до 25 июля", – написала компания в соцсети Х.
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Компания добавила, что уже ведутся работы над быстрым развертыванием терминалов Starlink и восстановлением связи в наиболее пострадавших районах.
По данным Геологической службы США (USGS), в среду около 18.00 по местному времени (22.00 по Гринвичу) в Каракасе и ряде регионов Венесуэлы произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 соответственно. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, особенно в районах Карабальеда и Плайя-Гранде.
Жертвами землетрясений стали, по последней официальной информации, 188 человек, более 1,5 тысяч получили ранения. В результате землетрясения повреждены или разрушены 250 зданий, восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры, венесуэльские власти объявили режим чрезвычайной ситуации.
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