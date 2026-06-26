Минфин США разрешил операции, связанные с помощью Венесуэле

ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Минфин США до 23 октября разрешил проведение экономических транзакций, связанных с усилиями по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, следует из лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 188 человек, более 1,5 тысяч пострадали. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, в пострадавших районах идут поисково-спасательные работы.