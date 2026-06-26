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Минфин США разрешил операции, связанные с помощью Венесуэле - РИА Новости, 26.06.2026
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02:19 26.06.2026 (обновлено: 02:38 26.06.2026)
Минфин США разрешил операции, связанные с помощью Венесуэле

Минфин США разрешил операции по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин США разрешил проведение экономических транзакций, связанных с ликвидацией последствий землетрясения в Венесуэле.
  • Разрешение действует до 00:01 по восточному летнему времени 23 октября 2026 года.
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Минфин США до 23 октября разрешил проведение экономических транзакций, связанных с усилиями по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, следует из лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
"За исключением случаев, предусмотренных пунктом (b) настоящей генеральной лицензии, все операции, связанные с усилиями по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле, которые в ином случае были бы запрещены Положением о санкциях в отношении Венесуэлы, часть 591 раздела 31 Свода федеральных нормативных актов, разрешаются до 00.01 (07.01 мск - ред.) по восточному летнему времени 23 октября 2026 года", - говорится в документе.
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Лицензия нужна для того, чтобы банки и организации могли законно проводить финансовые операции, связанные с помощью пострадавшим, которые иначе могли бы подпадать под санкционные ограничения США в отношении Венесуэлы.
Ранее власти Венесуэлы сообщили, что в результате двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 188 человек, более 1,5 тысяч пострадали. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, в пострадавших районах идут поисково-спасательные работы.
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